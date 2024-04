Suche i spękane pięty to powszechny problem, który dotyka zarówno kobiety jak i mężczyzn. Wynika to z faktu, że skóra na stopach jest najgrubsza. Wymaga regularnego złuszczania i nawilżania.

Jeśli tego nie robisz, mogą pojawić się na nich zrogowacenia. Skóra staje się sucha i nieprzyjemna w dotyku. Jak temu zaradzić? Skorzystaj z patentu, który stosowały nasze babcie.

Wlej do wody i zanurz stopy. Będą gładkie jak u niemowlaka

Wakacje już za dwa tygodnie. Trampki czy adidasy zamienimy na klapki, czy modne w ostatnim czasie sandały. Suche i spękane pięty nie będą wyglądały dobrze. To najwyższy czas, żeby o nie zadbać. Jak to zrobić? Sposobów jest naprawdę wiele, jednak skupmy się na najtańszej i zarazem najprostszej metodzie. Stosowały ją nasze babcie w czasach głębokiego PRL-u.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Potrzebujesz tylko trzech rzeczy — miski, mleka i sody odczyszczonej. Zagotuj mleko i pozostaw je do ostygnięcia. Powinno być ciepłe, ale nie gorące. Wlej je do miski i dodaj do niej dwie łyżki sody oczyszczonej. Włóż do niej czyste stopy i mocz je przez 15-20 minut.

Soda oczyszczona zmiękczy skórę i pozbędzie się z niej nieprzyjemnego zapachu. Mleko dogłębnie nawilży i odżywi skórę, przywracając jej dawną miękkość. Stosuj ten zabieg raz w tygodniu, a zapomnisz o suchych i spękanych stopach.

Jak dbać o stopy?

Rogowacenie stóp to częsty problem, który wynika z wielu powodów. Najczęściej jest to zbyt ciasne obuwie z materiału, który uniemożliwia prawidłową cyrkulację powietrza. Suche pięty mogą wskazywać też na niedobór witaminy D oraz kwasów z grupy omega. Zwróć uwagę na to, aby w twojej diecie znalazło się jak najwięcej ryb, jajek i awokado.

Pamiętaj o odpowiedniej pielęgnacji. Stosuj kremy nawilżająco-natłuszczające z dodatkiem mocznika, który zmiękczy skórę pięt. Stosuj je codziennie, tuż po wyjściu z kąpieli. Nie zapomnij o regularnym złuszczaniu. Sięgnij po skarpetki złuszczające bądź pilnik do pięt. Jeśli jednak pięty nadal będą pękać, udaj się do podologa. Specjalista ustali przyczynę nadmiernego rogowacenia i wdroży odpowiednie leczenie.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!