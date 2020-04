Zdalna nauka. Anna Mucha udostępniła wiadomości od wykończonych rodziców i nauczycieli

Minister edukacji poinformował, że szkoły będą zamknięte co najmniej do 24 maja. Uczniowie, nauczyciele i rodzice kontynuują tryb nauki zdalnej. Dla wielu z nich to wyzwanie z powodu niewystarczającej ilości sprzętu czy braku dostępu do Internetu. Ostatnio, aktorka Anna Mucha poruszyła na swoim profilu na Instagramie jeszcze inny, uciążliwy wątek związany ze zdalną nauką. Chodzi o wielogodzinne wpatrywanie się w ekran monitora. Artystka zauważa, że dla osób z problemami to ogromna niedogodność, zaś dla osób, które mają zdrowe oczy, niebezpieczeństwo pogorszenia się wzroku.