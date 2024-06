Zdecydowała się na letnią przygodę. "Jakbym przekroczyła granicę"

Dwa lata temu Marta zakończyła poważny związek. Po odejściu partnera była w rozsypce. 25-latka odkąd zaczęła studia, co roku wyjeżdżała na kolonie w roli opiekuna. Po trudnym rozstaniu czekał ją dwutygodniowy wyjazd z młodzieżą do Bułgarii. To właśnie wtedy poznała Olka.

Olga tamten festiwal muzyczny zapamięta do końca życia. Wraz z koleżankami wyjechała na wakacyjny wypad do Wrocławia. Miały spędzić kilka dni na imprezowaniu, zwiedzaniu, a także zahaczyć o letnie sceny, gdzie koncerty miało kilka niszowych zespołów.

Jak podkreśla, sytuacja oczywiście wygląda inaczej, jeśli romans jest połączony ze zdradą. - Bywa, że taka wakacyjna niewierność jest czymś, co zmusza nas do powiedzenia sobie: dlaczego my zdradziliśmy, czego mi brakuje w związku? Wtedy pojawia się poczucie winy, że zrobiło się coś niewłaściwego i to jest kompletnie inne zagadnienie - zauważa Dorota Minta.