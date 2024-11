Zmaga się z nowotworem. Musiała powiedzieć prawdę synom

Marta Lech-Maciejewska o tym, że zmaga się z nowotworem złośliwym poinformowała za pomocą mediów społecznościowych w sierpniu 2024 roku. Napisała wówczas na Instagramie: "Gdybyście jeszcze dwa miesiące temu zapytali mnie, jak zniosłabym wiadomość o złośliwym nowotworze, to pewnie powiedziałabym, że rozpadłabym się na kawałki. Ale tak się nie stało. Żyję, pracuję, płaczę i się śmieję. Kocham, mam marzenia i pragnienia".

W rozmowie z Plejadą opowiedziała nieco więcej o swojej "nowej" rzeczywistości. Wyznała, że wiadomość o pogorszeniu stanu zdrowia przekazała niedawno swoim małoletnim synom. Jeszcze przed rozmową z dziećmi skonsultowała się z psychoonkologiem i psychologiem, aby zrobić to, we właściwy sposób.

Specjaliści doradzili prezenterce, by nie owijać w bawełnę. – Wiedziałam od psycholożki, że muszę użyć najgorszych określeń, bo takie właśnie usłyszą w szkole. Musiałam wytłumaczyć im, dlaczego nie umrę" – podkreśliła.

Nie była to łatwa rozmowa, ale nieocenionym wsparciem okazał się mąż kobiety. Na spokojnie powiedział synom o tym, że ich mama przechodzi teraz trudne chwile. – Miałam szklanki w oczach. Mój mąż przejął pałeczkę. Zachował zimną krew i spokój. Powiedział: "Na pewno słyszeliście o czymś takim, czym jest nowotwór i rak. Okazuje się, że mama ma coś takiego. Są takie raki, na które się umiera i są takie, na które się nie umiera. Mama ma ten, na który się nie umiera. Mama musi pójść na operację" – oznajmił ojciec chłopców.

Prowadząca programu "Drugie życie sukni ślubnej" wyjawiła w rozmowie, że chłopcy byli w szoku. Od razu polały się łzy. Sama z trudem broniła się przed płaczem. Postanowiła jednak powstrzymać się przed emocjonalną reakcją, aby nie martwić pociech. – Starszy syn jest bardzo wrażliwy. Zaczął płakać. To było dla mnie bardzo trudne, bo bardzo nie chciałam się popłakać. Wiedziałam, że jeżeli zacznę, to oni się przejmą. Pomyślą, że rzeczywiście może być to coś poważniejszego – podkreśliła.