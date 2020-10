Zofia Zborowska wygląda zjawiskowo. Fani byli zachwyceni

Ponad 328 tysięcy internautów – tyle na swoim profilu na Instagramie zgromadziła Zofia Zborowska. Artystka, która pokazuje tam kulisy swojej pracy, życia prywatnego czy opowiada o diecie vegańskej. Porusza ważne tematy i przełamuje tematy tabu. Zofia Zborowska chętnie pozuje zarówno w makijażu, jak i bez. Nie zakrzywia rzeczywistości i nie pokazuje, że codziennie po domu chodzi w długiej sukni i szpilkach. To właśnie dzięki tej szczerości zjednała sobie tak duże grono odbiorców.

Zofia Zborowska w zjawiskowej sesji zdjęciowej

"Bo w przyrodzie musi być równowaga" – tak podpisała jedno z ostatnich fotografii, które pochodzi z sesji zdjęciowych. Opis miał się odnosić do rzeczywistości, którą tak często przedstawia i pokazać, że dobrze jest czasem posiedzieć w dresach, a czasem założyć piękną bieliznę. Faktycznie Zofia Zborowska wygląda fenomenalnie, chociaż my lubimy ją w obu wersjach. Aktorka po raz kolejny udowodniła, że ma duży dystans do siebie i poczucie humoru.