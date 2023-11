Katarzyna Kucewicz schudła 60 kg. "Różnica jest ogromna"

Tak. Z czasem zaczęłam się do tego przyzwyczajać i teraz staram się mieć 250-300 minut ruchu w tygodniu. W to się wlicza nie tylko sport, ale też prace domowe, sprzątanie, chodzenie do sklepu, po sklepach itp. Czasami ruchu mam mniej, bo od początku redukcji moją główną myślą przewodnią jest to, żeby niczego nie robić wbrew sobie – nie jeść rzeczy, które mi nie smakują, nie uprawiać sportu, który mnie nie interesuje. Chodziło o to, żeby redukcja była skrojona na miarę, dopasowana do mojego stylu życia i najmilsza do przetrwania – co oczywiście nie znaczy, że była miła.