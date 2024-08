Zwiększa zachorowanie na raka wątroby. Aż 2 mld osób w grupie ryzyka

"Raka wątroby diagnozuje się u ok. 1 400 osób w Polsce rocznie, a większość zachorowań na ten typ nowotworu występuje u osób pomiędzy 50 a 60 rokiem życia" - informuje Szpital na Klinach. To bardzo podstępna choroba , która początkowo nie daje żadnych objawów. Okazuje się, że pewna przypadłość aż dwukrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na raka wątroby.

Rak to najczęstsza przyczyna zgonów na świecie. Najczęściej rozpoznawanym typem nowotworu w Polsce jest rak płuc, piersi, gruczołu krokowego, a także wątroby.

W odróżnieniu od raka płuc czy piersi nie daje charakterystycznych objawów, poza zażółceniem skóry i oczu, powiększeniem wątroby czy bólem górnej części brzucha. Zwykle rozpoznaje się go w zaawansowanym stadium wymagającym zarówno radioterapii jak i chemioterapii.

Doktor Dinesha Singha, specjalista z zakresu radioterapii onkologicznej w rozmowie z "The Times of India" wyznał, że otyłość sprzyja rozwojowi raka wątroby - informuje medonet.pl.

Jeśli borykasz się z nadwagą, a twoje BMI wynosi od 25 do 30, zgłoś się do lekarza i dietetyka. Pamiętaj, że nieleczona otyłość prowadzi do wielu, często śmiertelnych chorób i skraca życie nawet o kilkanaście lat.