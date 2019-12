Żywa choinka nie musi tracić igieł. Babciny trik, który zapewni, by stała dłużej

W mieszkaniu mamy ciepłe i suche powietrze, które przyspiesza opadanie igieł z choinki. Istnieje jednak banalny sposób, dzięki któremu utrzymasz choinkę dłużej przy życiu. Na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwny, ale ten prosty trik stosowały nasze babcie. A jak wiadomo, one zawsze mają racje.

Zacznijmy od tego, że zanim przyniesiemy drzewko do domu warto porządnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym będzie stało. Następnie przykręćmy kaloryfery. Akurat w tym roku święta Bożego Narodzenia będą z dodatnią temperaturą, więc nie warto fundować choince dodatkowo ciepłego powietrza. Pamiętajmy, że im później przyniesiemy drzewko do mieszkania, tym dłużej postoi.

Jak opóźnić opadanie igieł z choinek?

Okazuje się, że oprócz podstawowych zasad jest jeszcze sprawdzony sposób, aby żywa choinka długo stała. Nasze babcie przetestowały tę metodę najpierw na ciętych kwiatach, bo jak wiadomo one równie szybko więdną. A więc to nie tylko sprawdzony sposób, lecz i tani. Jeśli włożymy pień drzewka do stojaka z wodą, wystarczy, że dorzucimy tam jeszcze garść miedzianych monet. Podobno ten trik jest równie skuteczny co podlewanie drzewka wodą z cukrem. Brzmi jak zabobon? Ale jeśli nasze babcie tak postępowały, to muszą mieć racje.