Ankieta dla młodzieży w kościele w Łomiankach. Ostatnie pytanie budzi wątpliwości

Sprawa dotycząca ogólnopolskiego Strajku Kobiet i kwestii dotyczących całkowitego zakazu aborcji cały czas są głównym tematem w toczących się dyskusjach w mediach. Sytuacja zaognia się jeszcze bardziej, gdy zwrócimy uwagę na niecodzienne incydenty, które mają miejsce w odpowiedzi na ten protest. W mediach społecznościowych na grupie mieszkańców Łomianek można znaleźć zastanawiający screen ankiety z tamtejszego kościoła.

Protesty na ulicach i w kościołach nie ustępują, a media bardzo szeroko opisują zaistniały konflikt. Szokujący i kontrowersyjny wyrok wydany przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie aborcji, wywołał niemałe poruszenie wśród polskiego społeczeństwa. Warto w związku z tym przyjrzeć się mniejszym epizodom, które są pokłosiem reakcji na Strajk Kobiet.

Nietypowa ankieta dla młodzieży w kościele

Jedna z internautek należąca do grupy mieszkańców Łomianek, zamieściła zdjęcie ankiety, którą otrzymały dzieci w lokalnym kościele. Patrząc na pytania początkowo nie widać żadnych "dziwnych" zagwozdek – klasyczny kwestionariusz dla młodzieży szykującej się do bierzmowania. Jednak ostatnie pytanie naprawdę szokuje i daje do myślenia:

"Jak myślisz. Czy aborcja jest prawem kobiety jak to głoszą feministki? Popierasz ich żądania?" - czytamy na kartce.

Jak słusznie zauważyła autorka postu, nie wie, dlaczego takie pytanie zostało zadane dzieciom w wieku 14-16 lat. Podkreśla również, że ankieta została rozdana podczas spotkania przygotowującego do bierzmowania.

Burza w komentarzach pod postem

Jak można się domyślić, post dodany przez mieszankę Łomianek wywołał mieszane uczucia, ale jednocześnie sprowokował do dyskusji. Patrząc na opinie pod postem można oprzeć się wrażeniu, że część społeczeństwa nadal jest podzielona, choć większość internautów uważa, że pytanie na ankiecie zostało zadane podchwytliwie.

"Zawsze mnie zastanawia jakim cudem ludzi jest tak łatwo ze sobą skłócić. Czy naprawdę warto pluć na siebie w kółko? To jest rzeczywisty powód, przez który nasza gospodarka jest na klęczkach od lat."

"Najlepiej takie pytanie zadać Księdzu prowadzącemu przygotowanie do bierzmowania... Bierzmowanie to sakrament Kościoła Katolickiego i nie jest obowiązkowy, ale aby do niego przystąpić, należy spełnić warunki, jakie Kościół Katolicki ustanowił dla tego sakramentu. Być może jednym z nich jest teraz taka ankieta i takie pytania."

"Kościół rzymskokatolicki zwiera szeregi. Osoby popierające publicznie aborcję będą wykluczone z Kościoła. To chyba normalne, że organizacja sprawdza co myśli kandydat w ważnej dla nich sprawie."

"Dziwi mnie podejście ludzi, których nie oburza, że kościół wykorzystuje tu bierzmowanie do swojej polityki i włazi z butami do głów młodzieży. I bardzo dobrze, że to zostało opublikowane." - to tylko niektóre z komentarzy zawartych pod wspomnianym postem.

Zakończenie dyskusji

Ostatecznie autorka wyłączyła możliwość dyskusji i dalszego komentowania, bo jak sama przyznała nie chciała wywołać kłótni. Mimo wszystko łomianka zastanawia się, dlaczego w ogóle takie pytanie zostało skierowane do dzieci.

Przeglądając komentarze znalazły się także sugestie, że ankieta została celowo zmodyfikowana właśnie teraz, w dobie trwania Strajku Kobiet.

