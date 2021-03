Anna Lewandowska wspomina trudny poród. Szczegóły są przerażające

Trenerka na swoim portalu “Baby by Ann” stara się poszerzać świadomość kobiet w kwestiach macierzyństwa. Teraz w szczerej rozmowie z Marylą Rodowicz sama podzieliła się bolesnymi wspomnieniami.

"Niech mnie pan rozetnie"

Okazuje się, że także królowa polskiej piosenki, która rodziła trzykrotnie, nie wspomina wszystkich porodów najlepiej: - Jaśka rodziłam 17 godzin. Przyszedł do mnie położnik, na co ja: "Błagam, niech mnie pan rozetnie!". Poklepał mnie po nodze i powiedział: Urodzimy dołem. Myślałam sobie:" Urodzimy? Kto urodzi? Daj pan spokój!".

Anna Lewandowska dodała od siebie, że jej pierwszy poród trwał 28 godzin. Trenerka zdecydowała się rodzić siłami natury, choć były przesłanki do cesarskiego cięcia.

Przyjście na świat pierwszej córki wspomina ze strachem również Robert Lewandowski. - To wszystko trwało z trzydzieści godzin. Poród był bardzo trudny, Ania straciła bardzo dużo krwi, potem pani doktor powiedziała, że niewiele brakowało, by skończyło się to o wiele gorzej... Gdy walczyła, ja trzymałem Klarę na rękach. Byłem tak zestresowany, zesztywniały z nerwów, że nie potrafiłam podnieść ręcznika z podłogi" - mówił "Faktowi" Lewandowski.