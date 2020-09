Anna Popek pozuje na molo. Jej fioletowa stylizacja robi wrażenie

Anna Popek zachwyca swoim wyglądem. 52-latka ma znakomitą figurę, a swoje wdzięki chętnie eksponuje na ściankach. Ostatnio, w rozmowie z Pudelkiem zdradziła, że sekretem jej nienagannej figury jest stosowanie się do postu dr Ewy Dąbrowskiej. Warto podkreślić, że ten dietetyczny reżim nie jest dla każdego i taki sposób odżywiania należy skonsultować z lekarzem.

Anna Popek pozuje w skórzanej spódnicy

Dziennikarka pozuje w obcisłej, skórzanej spódnicy. Do tego ma na sobie fioletowy sweterek. Anna Popek wybrała stylizację z "pazurem" na sobotni poranek. Jako dodatek do stroju założyła modne ostatnio kolczyki-koła oraz ciemne, duże okulary. Dziennikarka pozuje bez butów, z mokrą głową. Do swoich fanów pisze, że korzysta z ostatnich chwil, kiedy pogoda jeszcze trochę rozpieszcza.