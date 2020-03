Barbara Kurdej-Szatan wyprowadzona z równowagi przez fanów. "To, że jeżdżę jaguarem nie ma nic do rzeczy"

Barbara Kurdej-Szatan na przejażdżce jaguarem

Pojawił się też głos Polki mieszkającej we Włoszech. "Zostańcie w domach, zobaczcie co u nas się dzieje, mieszkam we Włoszech, dziś prawie 800 osób zmarło, proszę nie dopuście do tego" – przestrzegała. Inna fanka zauważyła, że jest już oficjalny zakaz wejść do lasów. "Ja mam swój prywatny las" – odpowiedziała Kurdej-Szatan.