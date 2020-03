Be your own sanctuary – nowa kolekcja od Wishbone

- Długo zastanawiałyśmy się jak zakomunikować premierę nowej kolekcji, w obliczu sytuacji w kraju i na świecie. Kolekcja powstała w naszych głowach już dawno. Zainspirowane kulturą i sztuką wschodu, chciałyśmy przekazać Wam trochę wspomnień z naszych podróży, wprowadzając błogi letni nastrój i tajemniczy powiew orientu. Bardzo wierzymy w siłę talizmanów i w siłę miłości do samych siebie. Teraz, kiedy świat się zatrzymał możemy idealnie wykorzystać czas do samorealizacji, spojrzeć w głąb siebie, być swoim własnym sanktuarium.

Nowa kolekcja to przede wszystkim orientalne naszyjniki, bestsellerowy Księżyc w nowej, orientalnej odsłonie, naszyjnik z muszelek i wyjątkowy Czerwony Koral, ręcznie nawlekany i wykończony z precyzją i duszą. Bransoletki na sznurku z przesłaniem dobrej karmy to zdecydowanie talizman, który w obecnym czasie każda z nas chciałby mieć przy sobie.

Jako marka z 7 letnim stażem zawsze wprowadzając nową kolekcję intuicyjnie tworzymy dla naszych Wishbone Girls, bo wierzymy, że to, co założymy my, założą nasze dziewczyny.

Obecna kolekcja to wyjątkowe rzeczy z duszą, poprzez które chcemy podzielić się dobrą energią.