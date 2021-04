Będąc w ciąży zaszła w kolejną ciążę. To nadpłodnienie

Czym jest nadpłodnienie?

Kobieta wyznała, że z początku lekarze myśleli, że mają do czynienia z zespołem zanikającego bliźniaka, czyli sytuacją, gdy słabszy płód jest wchłaniany przez silniejszy. Okazało się jednak, że doszło do dwóch różnych ciąż. Jak to możliwe?