Blanka Lipińska szykuje nową książkę? Jedna z postaci będzie inspirowana Baronem

Niedawno media obiegła informacja o rozstaniu Blanki Lipińskiej i Barona. Bardzo szybko autorka erotyków pozbyła się ze swoich kont społecznościowych wszystkich zdjęć z byłym partnerem, a także urządziła studio nagraniowe byłego ukochanego w gabinet. Później Lipińska chwaliła się wyjazdem do USA, ale dopiero teraz celebrytka ujawniła swoje zawodowe plany.

Nowy pomysł Blanki Lipińskiej

Wydaje się, że Lipińska dosyć szybko pozbierała się po nieudanej relacji z Baronem. Szczególnie po wypowiedzi, którą skierowała do projektantki Ewy Minge. Lipińska stanęła w obronie byłego chłopaka, co zostało przyjęte przez niektórych z pozytywną reakcją.

Jak się okazuje, autorka trylogii "365 dni" postanowiła pójść za ciosem i porażkę w życiu miłosnym wykorzystać do swojej pracy zawodowej. Wiele wskazuje na to, że Lipińska mimo wcześniejszych zapewnień, że nie wróci już do pisania, myśli o wydaniu kolejnej książki.