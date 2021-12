Bolesne miesiączki utrudniają życie kobiet. Dlaczego lekarze je bagatelizują?

Podstawowe badania ginekologiczne nie obejmują USG. Jest to dodatkowa diagnostyka obrazowa. Nie oszukujmy się, nie wszystkie gabinety i przychodnie mają odstęp od ręki do takiego sprzętu. Choć teraz i tak w gabinetach zazwyczaj robi się to badanie, nawet czasami nadużywając tej ultrasonografii. Ale jest to wyłącznie dla dobra pacjentki. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, aby te droższe systemy obrazowania - nowoczesne USG, były dostępne dla każdego ginekologa, bo to znacznie ułatwia dokonanie diagnozy i zwiększa szanse na to, że będzie ona prawidłowa.