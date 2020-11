Brytyjska babcia poślubiła młodego Egipcjanina. Kobieta pochwaliła się pikantnymi szczegółami

Miłość od pierwszego wejrzenia?

Po kilku tygodniach regularnej korespondencji, Egipcjanin wyznał Brytyjce miłość i zapewnił ją, że chce się z nią ożenić. Seniorka uznała to za żart i jednocześnie za szaleństwo. Mężczyzna przyznał, że kobieta jest cudowną i uroczą damą, przez co błyskawicznie się w niej zakochał. Następnie przesłał Jones swoje zdjęcia, co ostatecznie przekonało emerytkę do prawdziwych intencji adoratora.