Ma 59 lat i "przestała spać". Pokazała, jak wygląda dziś

Artystka regularnie informuje swoich fanów o swoim życiu prywatnym. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 2,1 mln obserwujących. To właśnie tam Shields zdradziła, że... od dawna nie śpi.

Brooke Shields po raz pierwszy pojawiła się przed aparatem fotograficznym, mając niespełna rok. Jej mama stwierdziła, że jest najpiękniejszym dzieckiem i nie chciała, by jej uroda "poszła na marne". Od małego pracowała jako modelka i aktorka, jednak miało to swoją cenę.

Grając w "Błękitnej lagunie" nastoletnia aktorka przechadzała się na planie topless, a jej piersi zasłaniały tylko włosy. Mimo że w scenach całkowitej nagości zastępowała ją dorosła dublerka, to właśnie 14-latka rozpaliła wyobraźnię wielu widzów.

W filmie dokumentalnym Shields przyznała, że pewien reżyser zaprosił ją na kolację, a potem zmusił do seksu. Niegdyś obwiniała za to siebie.

