Ciasto gruszkowe. Jak przygotować znakomity wypiek na jesienną porę?

Ciasto gruszkowe można przygotować w naprawdę prosty sposób za pomocą sprawdzonych i znanych składników. Nie wymaga nadzwyczajnych umiejętności, więc tak naprawdę każdy poradzi sobie z upieczeniem ciasta z gruszkami. Na co czekasz?

Ciasto gruszkowe – co będzie potrzebne?

Składniki do kruszonki:

Na początek zajmij się gruszkami – umyj, obierz i pokrój w cienkie plasterki oraz skrop je sokiem z cytryny. Następnie oddziel żółtka od białek, a z białek ubij sztywną pianę. Masło utrzyj z cukrem i żółtkami, po czym dodaj orzechy, mąkę, cynamon i proszek do pieczenia. Kiedy wszystko wymieszasz, połącz powstałą masę z ubitą pianą.

Możesz przejść do kruszonki. Rozgnieć widelcem masło, dodaj cukier i mąkę – rozrabiaj kruszonkę palcami do uzyskania suchej masy.

Ciasto wylej do foremki wysmarowanej masłem i posypanej bułką tartą. Na wierzchu układaj gruszki i posyp kruszonką. Rozgrzej piekarnik do 180°C i piecz ciasto przez godzinę. Po wyjęciu z piekarnika odczekaj chwilę i posyp cukrem pudrem albo cynamonem. Ciasto gruszkowe będzie gotowe do podania.