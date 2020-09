Cienie pod oczami. Jak szybko zmniejszyć ich widoczność? Pożegnaj nieestetyczne przebarwienia

Sińce i cienie pod oczami to problem, który dotyka wiele osób. Jak się okazuje w większości przypadków mamy do czynienia z pewnymi predyspozycjami do ich powstawania, a w innych sytuacjach pojawiają się przy zarwaniu nocy. Na szczęście istnieje wiele sprawdzonych sposobów na to, aby raz na zawsze pożegnać nieprzyjemne zasinienia pod oczami. Wystarczą trzy kroki, aby znacznie zmniejszyć ich widoczność.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Cienie pod oczami można zniwelować prostymi sposobami. (Getty Images)