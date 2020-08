Maseczka z buraka. Jak skorzystać z właściwości popularnego warzywa?

Maseczka z buraka może się początkowo wydawać czasochłonna, ale naprawdę warto poświęcić chwilę, aby wykonać domowy kosmetyk pielęgnacyjny. Jeśli masz w swojej kuchni smaczne i zdrowe warzywo, nie musisz wykorzystywać go wyłącznie do gotowania. Maseczka z buraka okaże się pomocna także przy codziennej pielęgnacji twarzy .

Maseczka z buraka – dlaczego jest taka dobra?

Maseczka z buraka – jak ją przygotować?

Maseczka z buraka jest prosta w przygotowaniu, choć może zająć dłuższą chwilę. Potrzebujesz jedynie cennego warzywa i łyżki śmietany. Co dalej?

Maseczka z buraka – jakie efekty przynosi?

Przede wszystkim maseczka z buraka zadziała przeciwzapalnie, więc zapobiegnie powstawaniu bolesnych zmian skórnych. Oprócz tego świetnie oczyści skórę, ponieważ przyspiesza usuwanie toksyn z organizmu. Ze względu na zawartość witaminy C, cera odzyska rozświetlenie, a przy tym maseczka z buraka zapewni skórze rumieniec i zdrowy koloryt. Domowy kosmetyk skutecznie rewitalizuje skórę twarzy, co z kolei prowadzi do zmniejszenia opuchlizny i zlikwidowania cieni pod oczami. Maseczka z buraka przyniesie te wspaniałe efekty, jeśli 2 razy w tygodniu skorzystasz z powyższego przepisu.