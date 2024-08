Cierpisz na zaparcia? Naukowcy powiązali je z chorobami serca

Naukowcy z australijskiego Uniwersytetu Monash postanowili wziąć na tapet poważne niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowe (MACE). Portal Termedia zdefiniował je jako "połączenie zawału mięśnia sercowego, rewaskularyzacji wieńcowej, udaru niedokrwiennego i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych", do których zalicza się m.in. zawały i niewydolność serca oraz udary. Wnioski badaczy dają do myślenia.

Naukowcy poddali analizie próbki pobrane od 408 354 osób, by odkryć przyczyny zachorowań na choroby serca. Nie spodziewali się jednak tego, co odkryli. Z badań wynika bowiem, że aż osoby, które zmagają się z zaparciami, są aż dwa razy bardziej narażone na późniejsze problemy z sercem.

To jednak niejedyny wniosek, do którego naukowcom udało się dojść. Okazuje się, że osoby walczące z zaparciami oraz nadciśnieniem tętniczym są aż o 34 proc. bardziej narażone na pojawienie się u nich problemów z sercem.

Zaparcia wiążą się z trudnością z defekacją, dlatego to niezwykle ważne, by ich nie bagatelizować. Należy bowiem zwrócić przede wszystkim uwagę na to, czy mamy trudność z wypróżnianiem się, a także czy nie robimy tego za rzadko. Nie bez znaczenia ma także wygląd stolca, który w tym przypadku może być suchy oraz grudkowaty.