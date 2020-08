Czego nie robić przed snem? Wyeliminuj złe nawyki dla dobra własnej cery

Kwestia tego, czego nie robić przed snem wydaje się problematyczna, ale zarazem konieczna do wyjaśnienia. Każdemu zdarzają się pomyłki, przez co cierpi stan skóry twarzy . Z pozoru błahe i niepozorne rzeczy mogą w gruncie rzeczy bezpośrednio wpłynąć na późniejszą kondycję cery . Zobacz, czego nie robić przed snem dla większego komfortu i lepszych rezultatów.

Jeśli zazwyczaj będąc w łóżku sięgałaś po telefon, aby sprawdzić ważne wiadomości, to niestety popełniałaś częsty błąd wielu kobiet. Światło niebieskie wydobywające się z komórki zaburza cykl snu , więc utrudnia zasypianie i powoduje zmęczony wygląd następnego dnia. Tego właśnie nie wolno robić przed snem, jeśli zależy ci na dobrym wyglądzie. Jak się okazuje, światło z ekranów telefonów może spowodować utratę jędrności i elastyczności, a także powoduje trudne do wyleczenia przebarwienia . Dlatego też odkładaj telefon przed pójściem spać i zadbaj o własne samopoczucie.

Zazwyczaj wieczorem czujesz się już bardzo zmęczona i jedyne, o czym marzysz to łóżko? Pod wpływem stresu i rozkojarzenia możesz niedokładnie oczyścić twarz, co sprowadza się do karygodnego błędu, którego nie wolno robić przed snem. Jeśli używasz na co dzień makijażu i kremu z filtrem sam żel do twarzy może nie być wystarczający. Sięgaj po produkty rozpuszczające tłuszcz, czyli olejek albo mleczko.