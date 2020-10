Czy wiązanie włosów jest bezpieczne? Wskazówki dotyczące zniszczonych pasm

Pytanie czy wiązanie włosów jest bezpieczne wymaga odpowiedzi dotyczących mniejszych zagadnień. Każdego dnia większość kobiet decyduje się na związanie włosów ze względu na wygodę i komfort. Jednak jak się okazuje nie bez znaczenia pozostaje kwestia upinania pasm zniszczonych, które są narażone na jeszcze większe uszkodzenia.

Czy wiązanie włosów jest bezpieczne? Na pierwszy rzut oka pytanie wydaje się bezsensowne, ale po przyjrzeniu się pasmom, lepiej wiedzieć, czego unikać albo na zwrócić szczególną uwagę. W końcu nie chcesz doprowadzić do kolejnych problemów z włosami, jeśli już teraz są poniszczone. Jak w takim razie sprawić, aby wiązanie włosów było bezpieczne?

Czy wiązanie włosów jest bezpieczne – ciasne upięcia

Choć messy bun należy do najbardziej lubianych typów upięć, fryzura ta niestety może przyczynić się do jeszcze większych zniszczeń, niż myślimy. Nieprawidłowo wiązane włosy nadwyrężają ich kondycję, a także mogą doprowadzić do wypadania. Także wiązanie pasm w warkocz czy kucyk może przyczynić się do większych lub mniejszych zmian w strukturze włosów. Ciasne wiązanie bezpośrednio prowadzi do naprężenia pasm i ostatecznie oznacza zmniejszenie odporności na niektóre warunki atmosferyczne.

Czy wiązanie włosów jest bezpieczne – sprawa z gumkami

W przypadku bezpieczeństwa wiązania włosów, bardzo dużą rolę odgrywają także gumki, których używamy do tego celu. Używanie gumek z dodatkowymi ozdobami lub metalowymi łączeniami niestety nie służy naszym włosom. Często można zauważyć nieestetyczne odgięcia, co prowadzi do osłabienia i łamliwości pasm. W związku z tym, aby wiązanie włosów było bezpieczne zaleca się stosowanie wsuwek, delikatnych szpilek albo klamerek.

Czy wiązanie włosów jest bezpieczne – pułapka łysienia

Jeśli masz cienkie i podatne na wypadanie włosy, lepiej zrezygnuj z ciasnych i mocniejszych upięć, ponieważ w konsekwencji zaczną nadmiernie wypadać. Nie dość, że są one bardzo delikatne, to przy okazji niestety szybciej ulegają naciągnięciom, co może doprowadzić do uszkodzenia na całej długości pasm. W przypadku osób, które mają tendencję do łysienia androgenowego, wiązanie włosów jest naprawdę niebezpieczne, ponieważ mogą doprowadzić do przyspieszenia wypadania i nieestetycznych zakoli.

Czy wiązanie włosów jest bezpieczne – odpoczynek dla pasm

Jeśli chcesz uniknąć wszelkich nieprzyjemnych konsekwencji przy wiązaniu włosów, zdecydowanie lepszym pomysłem jest mniejsze obciążanie pasm. Daj im czas na regenerację – unikaj wszelkich upięć blisko skóry głowy i postaw na ich rozpuszczenie. Nie używaj gumek z ozdobami oraz cienkich gumeczek, które najbardziej wiążą się z niebezpiecznym wiązaniem włosów. Nigdy nie związuj włosów zaraz po ich umyciu! Staraj się chodzić w luźnych i swobodnie opadających kosmykach. Dzięki temu nawet zniszczone włosy szybciej się zregenerują i poprawią swoją kondycję.

