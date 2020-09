Olej tsubaki. Odkryj japoński sposób na zachwycający wygląd włosów. Spróbujesz?

Jak się okazuje olej tsubaki to jeden z najlepszych i najskuteczniejszych preparatów stosowanych w krajach azjatyckich na zniszczone włosy . Środek doskonale się wchłania, a przy tym dogłębnie nawilża, dlatego jest tak niezwykłym kosmetykiem. Przekonaj się sama jak działa olej tsubaki i wypróbuj go na swoich pasmach.

Olej tsubaki – jakie wykazuje właściwości?

Olej tsubaki – jak wspomaga pielęgnację włosów?

Olej tsubaki – jak działa na włosy?

Można wykorzystać olej tsubaki przypadku pielęgnacji cery mieszanej czy trądzikowej . Zdecydowanie łagodzi stany zapalne na skórze, a przy tym mniejsza widoczność zmarszczek. Bardzo szybko się wchłania, więc możesz go użyć po makijaż . Stosuj olej tsubaki bezpośrednio na skórę albo dodaj kilka jego kropli do ulubionych kosmetyków. Doskonale sprawdzi się szczególnie jesienią czy zimą, gdy skóra narażona jest na niższe temperatury.

Olej tsubaki – jak jeszcze może być wykorzystany?

Olej tsubaki świetnie poradzi sobie z łamliwymi i kruchymi paznokciami. Wcieraj go regularnie w płytkę oraz skórki, aby w pełni cieszyć się regeneracją. Możesz także zastosować go jako środek do demakijażu, ponieważ doskonale usuwa pozostałości innych kosmetyków. Jeśli chcesz cieszyć się zawsze piękną i zdrową skórą, dodaj kilka kropel oleju tsubaki do balsamu i stosuj codziennie.