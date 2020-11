Diego Maradona nie żyje. Miał ośmioro dzieci

Diego Maradona to legenda piłki nożnej. Argentyński napastnik zasłynął nie tylko pięknymi bramkami, ale też swoim niezbyt zdrowym stylem życia. Maradona nadużywał alkoholu i narkotyków, był uzależniony od kokainy. Przeszedł kilka poważnych operacji, w tym między innymi wszczepienia by-passów oraz żołądka. "Boski Diego" ostatnio miał poważne problemy ze zdrowiem. Przeszedł również operację mózgu – miał krwiaka podtwardówkowego. Choć zabieg zakończył się sukcesem, a przeprowadzający go lekarz był dobrej myśli, legendarny piłkarz zmarł.

Kim była żona Diego Maradony?

Diego Maradona w 1984 roku poślubił Claudię Villafane, z którą doczekał się dwójki dzieci . Żona rozwiodła się z nim dopiero w 2004 roku, choć przez wszystkie te lata była przez niego notorycznie zdradzana. Podczas sprawy rozwodowej okazało się, że owocem jednego z licznych romansów "Boskiego Diego" był kolejny syn. Pomimo niewierności Maradony, on i była żona mieli ze sobą poprawne stosunki do końca życia piłkarza.

Ile dzieci miał Diego Maradona?

W 1997 roku na świat przyszła kolejna nieślubna córka Maradony – Jana. W obu przypadkach "Boski Diego" nie chciał przyznać się do ojcostwa. Nastąpiło to dopiero w wyniku długich batalii sądowych. W 2019 roku Maradona przyznał się do trójki kolejnych nieślubnych dzieci, które przyszły na świat na Kubie. Nie wiadomo, czy na tym temat prokreacji słynnego piłkarza naprawdę się kończy. Jest bardzo możliwe, że informacje o innych dzieciach legendarnego sportowca jeszcze nie przedostały się do mediów.