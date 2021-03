Dietetyczna kolacja. Co jeść wieczorem, by nie przytyć?

O której godzinie należy jeść kolację?

Dietetyczna kolacja – co można zjeść?

Dietetycy zalecają, by kolacja stanowił ok. 20 proc. naszego dziennego zapotrzebowania kalorycznego. Jak więc powinna wyglądać idealna dietetyczna kolacja? Przede wszystkim powinna być lekkostrawna. Najlepiej, by na talerzu przeważały produkty białkowe – chude mięso, ryby, wędliny, nabiał. Dlaczego to takie ważne? Białko nie wywołuje gwałtownych skoków insuliny, której jedną z ról jest odkładanie zapasów w postaci tkanki tłuszczowej.