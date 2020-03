WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Dłonie mówią o tobie wszystko. Zalecany manicure do biura Zadbane dłonie to podstawa dobrego wizerunku. Po pierwsze liczy się higiena, ale to nie wszystko. Stan dłoni i paznokci, a także kolor, kształt i długość płytek to detale, które rzucają się w oczy. Nietrudno popełnić gafę.

Klasyczny manicure jest skromny, ale też bardzo elegancki (Shutterstock.com) W tekście umieszczone zostały boksy promocyjne naszych Partnerów Estetyka eleganckiego manicure Praca w obsłudze klienta, rozmowa o pracę, awans, planowane od dawna wydarzenie – dłonie są wizytówką kobiety zawsze, ale w takich sytuacjach staramy się, aby wyglądały wyjątkowo dobrze i… stosownie. Nie każdy kolor, kształt i wzór paznokci jest w porządku. Klasyczne, zawsze stosowne propozycje to manicure francuski, czyli malowanie paznokci na gładki, różowawy kolor i zdobienie ich końcówek białymi paskami oraz japoński, polegający na wcieraniu w paznokcie pasty nabłyszczającej, specjalnego pudru, a następnie polerowanie płytek do uzyskania pożądanego efektu. Odpowiednie kolory paznokci do pracy Krzykliwy kolor zostawmy na randkę, a w upiększaniu dłoni skupmy się na zdrowym i naturalnym wyglądzie. W pracy najlepiej sprawdzi się staranny i naturalny manicure bez koloru, w odcieniach cielistych lub bardzo naturalnych jak np. delikatny, jasny róż. Najlepszy kolor lakieru do pracy jest o ton lub dwa jaśniejszy, lub ciemniejszy od naturalnej barwy skóry. W pewnych sytuacjach warto wprowadzić urozmaicenie. Przykładem są przyjęcia okolicznościowe lub bale karnawałowe, kiedy wyrazisty manicure jest mile widziany. Tu można dopasować subtelny wzór do stylu i koloru kreacji lub postawić na jeden z klasycznych odcieni kobiecej czerwieni. Źródłem inspiracji dla eleganckich paznokci jest gama delikatnych czerwieni np. w odcieniu koralowym. Prosto, ale nie zwyczajnie Jeśli zależy ci na stworzeniu dobrego wrażenia, a nie nosisz dłuższych i kolorowych paznokci, w zupełności wystarczą lekko zaokrąglone płytki bez koloru, kończące się nie dalej niż na linii opuszki palca. Unikaj krótszych paznokci, przyciętych tak krótko, jak to tylko możliwe – choć są schludne i neutralne, prezentują się niezbyt subtelnie, a ten sposób ich skracania może być bolesny. Nie zapominaj o kremie. Nawet jednokrotne nałożenie odpowiedniego specyfiku na dłonie może je wygładzić, zregenerować i odmłodzić. Krótkie paznokcie nie zwalniają z używania pilniczka czy regenerowania skórek. Czyste, ale nierówne paznokcie z odrastającymi skórkami także nie wyglądają korzystnie. Elegancki manicure, który ukryje mankamenty dłoni Niektóre kobiety unikają malowania paznokci ze względu na niedoskonałości albo skłonność do łamania lub rozwarstwiania się paznokci. W takiej sytuacji warto sięgnąć po preparaty regenerujące i wzmacniające płytkę. Jeśli masz zdrowe, ale delikatne paznokcie, warstwa neutralnego kolorystycznie lakieru pogrubi je i pozwoli ci nosić nieco dłuższe płytki. Za neutralną długość uważa się paznokcie sięgające czubka opuszki palca lub zaledwie kilka milimetrów poza nią oraz popularny i lubiany kształt migdała, lub owalu. Taka długość i kształt płytki cenimy też za to, że wyszczupla dłonie. Paznokcie bardzo długie (sięgające np. 10 milimetrów za opuszkę) i o zaostrzonym kształcie uważa się za pretensjonalne, a nawet wulgarne. Z kolei kwadratowe płytki wyglądają masywnie i mogą optycznie skracać palce.