Uciekną w te pędy. Ostry sposób na mszyce

Mszyce to małe, ale bardzo szkodliwe owady należące do rzędu pluskwiaków. Są szeroko znane na całym świecie i występują w różnych środowiskach — od terenów leśnych po miejskie ogrody. Istnieje wiele gatunków mszyc, które mogą atakować różne rośliny, a z tego powodu stanowią duży problem dla rolników i ogrodników. Mszyce wysysają sok z soczystych młodych pędów, liści czy pąków kwiatowych, prowadząc do osłabienia roślin – stają się podatne na choroby i marnieją.

Dlaczego mszyce są takie groźne? Niszczą ciężką pracę

Owady są bardzo drobne, jednak ich działalność można łatwo rozpoznać po charakterystycznych białych "kłaczkach", które pojawiają się na roślinach. Żerowanie żarłocznych owadów skutecznie ogranicza rozwój i wzrost roślin – jeśli uszkodzą pąki i zawiązki owoców, w sezonie nie doczekamy się zbiorów. Dlatego tak ważne jest, aby reagować szybko i skutecznie pozbyć się z ogrodu nieproszonych smakoszy. Walcząc z mszycami, możemy postawić na profesjonalne preparaty dostępne w sklepach, ale równie dobrze możemy też sami wykonać odstraszające mikstury.

Poskramiamy mszyce. Jaki sposób będzie najlepszy?

Potrzebny składnik pewnie masz już w domu, a nawet jeśli nie, można go łatwo kupić w pierwszym lepszym sklepie spożywczym. Aby przygotować domowy oprysk na mszyce, sięgnij po papryczki chili. Wystarczy dodać łyżeczkę sproszkowanej papryki chili do 500 ml wody i dobrze wymieszać. Tak przygotowaną miksturę odstaw na co najmniej 24 godziny, żeby nabrała mocy. Po tym czasie przecedź – i gotowe!

Nie wykorzystuj całości od razu. Do pojedynczego oprysku wystarczy odlać 30 ml mikstury i rozcieńczyć w 1 litrze wody. Tak powstały preparat przelej do butelki ze spryskiwaczem (można dodać jeszcze 1 łyżkę płynu do naczyń, aby wzmocnić działanie) i opryskuj zaatakowane przez mszyce krzewy. Papryczka chili nie uszkodzi roślin, za to na owady zadziała niczym gaz pieprzowy. Oprysk stosuj co kilka dni, najlepiej wieczorem i przy bezwietrznej pogodzie.

Domowe sposoby na mszyce. Czego jeszcze warto spróbować?

Chili to nie jedyne rozwiązanie, ponieważ podobny oprysk można wykonać z użyciem wielu innych podręcznych środków, które znajdziesz w domu. Bardzo skuteczna jest w tym przypadku soda oczyszczona (rozpuść 1 łyżeczkę sody w 2 litrach ciepłej wody i po wystygnięciu spryskuj mszyce) czy swojski czosnek (10 rozgniecionych główek czosnku zalej 10 litrami wody, odstaw na 24 godziny i przecedź, a następnie stosuj w wersji rozcieńczonej wodą w stosunku 1:1).

Mszyce nie znoszą intensywnego zapachu niektórych warzyw i ziół, jak czosnek, cebula, mięta czy lawenda, dlatego warto posadzić je w ogrodzie. Nie zapominajmy też o naturalnych wrogach tych owadów, np. biedronkach. Przyciągniesz je za pomocą słodkiego zapachu (można opryskać rośliny wodą z cukrem) lub pstrokatych kolorów (rozwieś kolorowe wstążki wokół zaatakowanych przez mszyce krzewów).