Ważki objaw poważnej przypadłości. Większość bagatelizuje

Jest przyczynkiem groźnych chorób i schorzeń — od kłopotów z układem krwionośnym po miażdżycę, a nawet udar mózgu czy zawał serca. Zwiastuje go objaw często bagatelizowany. Po czym rozpoznać wysoki poziom cholesterolu i co się za nim kryje?

Ten niepozorny objaw wysokiego cholesterolu zazwyczaj może wiązać się z nadmiarem obowiązków, nieodpowiednią ilością snu czy też kilkoma nadprogramowymi kilogramami. Mogą go też odczuwać osoby, które prowadzą szybki tryb życia lub mają wyczerpującą pracę. Owszem, to również mogą być powody jego występowania, jednak może on również zwiastować więcej, niż się wydaje.

"Cichy" objaw "cichego zabójcy"

Wysoki cholesterol wpływa na gorszy stan układu krążenia, przez co prowadzi do rozwoju lub wystąpienia ciężkich chorób, a nawet śmierci. Dlaczego nazywany jest "cichym zabójcą"? Cóż, działa niepostrzeżenie. Jego objawy są czasem ledwo zauważalne lub mylone z innymi przypadłościami. Jeden z nich często spychany jest na dalszy plan i kategoryzowany jako przepracowanie, niewyspanie lub nawet choroby z tarczycą.

Wysoki cholesterol — objawy

Jeśli czujesz spadek motywacji, brak chęci do życia, a także ogólne zmęczenie i osłabienie, nie lekceważ tego. Zbadaj poziom cholesterolu we krwi. Powody takiego samopoczucia bywają różne i może nie zwiastują niczego złego, ale warto to skontrolować. Jeśli dodatkowo zmagasz się z nadwagą, nie ma na co czekać. Dodatkowym symptomem jest spadek koncentracji i kłopoty z pamięcią. Kto by pomyślał, że rozkojarzenie to objaw wysokiego cholesterolu? A jednak.

Wysoki cholesterol to coś, czego absolutnie nie wolno lekceważyć. Nieleczony może doprowadzić do śmierci z powodu chorób układu krążenia. Co istotne, to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Warto wiedzieć, czym się objawia, aby móc w porę zareagować. Szczególnie narażone mogą być osoby po 30. roku życia, palące i z nadwagą. Jeśli jesteś w grupie ryzyka, warto zmienić nawyki. W walce z wysokim cholesterolem nie pomaga też picie alkoholu czy zbyt tłusta dieta oraz znikoma aktywność fizyczna.