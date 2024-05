Wyhodowałam samodzielnie. Tej przyprawy już więcej nie kupię

Drzewo laurowe, czyli wawrzyn szlachetny, to marzenie wielu kucharzy. W końcu liść laurowy często występuje w wielu przepisach i to dzięki niemu zupy, sosy oraz pieczenie osiągają znacznie lepszy i wyrazistszy smak. Jak uprawiać roślinę w mieszkaniu?

Suszone liście laurowe dostaniemy w każdym sklepie spożywczym. Jako przyprawę używamy go podczas gotowania zup, robienia sosów czy pieczeni. Charakterystyczny intensywny zapach liści laurowych sprawia, że dania nabierają wyrazistego smaku.

Uprawa tej aromatycznej rośliny wcale nie jest skomplikowana i może przynieść wiele satysfakcji. Co należy wiedzieć, zanim zdecydujemy się na hodowlę wawrzynu szlachetnego?

Jak uprawiać drzewo laurowe w Polsce?

Drzewko laurowe, czyli wawrzyn szlachetny, rośnie w krajach basenu Morza Śródziemnego. Jeśli decydujemy się na jego uprawę w Polsce, warto postawić na hodowlę doniczkową. Roślina ta kiepsko znosi niskie temperatury, dlatego w trakcie zimy może nie przetrwać w ogrodzie. W okresie wiosenno-letnim możesz trzymać doniczkę z wawrzynem na balkonie lub tarasie, zaś na czas jesieni i zimy przenieś ją do środka pomieszczenia.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wawrzyn szlachetny to roślina o wszechstronnym zastosowaniu — od kuchni, przez kosmetykę, aż po medycynę. Choć w naturze może osiągać imponujące rozmiary i urosnąć do 8 metrów wysokości, w uprawie doniczkowej zazwyczaj nie przekracza 1,5 metra. Jego charakterystyczne, błyszczące liście zawdzięczają swój aromat olejkom eterycznym. Dzięki odpowiednim warunkom uprawy będziesz cieszyć się pięknym i zdrowym drzewkiem laurowym oraz jego liśćmi, które później możesz wykorzystać w kuchni.

Pielęgnacja drzewka laurowego

Drzewko laurowe najlepiej rozwija się w miejscu nasłonecznionym, osłoniętym od wiatru, w żyznej i przepuszczalnej glebie. Co ciekawe, doniczka nie powinna być zbyt duża, ponieważ roślina preferuje lekko "ciasne" warunki. Regularne przycinanie od kwietnia do sierpnia pobudzi wawrzyn do wypuszczania nowych pędów i liści.

Nie można zapominać o właściwym podlewaniu, które jest kluczowe dla zdrowia drzewka laurowego. Wiosną i latem podlewajmy je umiarkowanie, dbając o to, by gleba nie przesychała, natomiast jesienią i zimą ograniczmy ilość wody. Codzienne zraszanie pomoże zapewnić roślinie odpowiednią wilgotność powietrza. Co dwa tygodnie, aż do połowy sierpnia, warto zasilać drzewko nawozem wieloskładnikowym. Pamiętajmy również o regularnym usuwaniu zasychających liści.

Materiały WP © Materiały własne

Pozyskiwanie liści z wawrzyna szlachetnego

Wawrzyn szlachetny doskonale znosi przycinanie, które najlepiej przeprowadzać regularnie, ale z umiarem, od kwietnia do sierpnia. Obcięte liście można z powodzeniem wykorzystać w kuchni. Przycinanie pozwala również na formowanie rośliny, na przykład w kształt kuli, a jego brak może prowadzić do nieestetycznego wyglądu.

Warto pamiętać, że w warunkach domowych wawrzyn rośnie powoli przez pierwsze dwa lata, a następnie znacznie przyspiesza, co daje nam czas na spokojne formowanie rośliny i zbieranie liści do przyprawiania potraw.

Zobacz także : Weź go do łazienki. Liść laurowy to sposób naszych babć

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!