Domniemana kochanka Putina zniknęła. Miała urodzić mu bliźniaki

Kabajewa – kochanka Putina i matka jego dzieci?

Alina Kabajewa ostatni raz była widziana w 2018 roku. Okazało się wtedy, że kobieta jest w ciąży. Ze względu na podejrzenie, że jest ona nieformalnie związana z Władimirem Putinem , od razu założono, że ojcem jest właśnie prezydent Rosji. Plotki głoszą, że Kabajewa w kwietniu ubiegłego roku urodziła bliźnięta. Poród miał się odbyć w prywatnej klinice w Moskwie. Co więcej, aby uszanować prywatność byłej atletki, całe piętro w szpitalu miało zostać opuszczone. Mogła tam przebywać tylko Kabajewa.

– Putin jest wielce skrytym mężczyzną – przyznał w rozmowie z "The Sun". – Jego dwie dorosłe córki od lat mają fałszywe dowody tożsamości. Jeśli Alina urodziła mu dzieci, to jej zniknięcie może potwierdzać tę plotkę. On ma obsesję na punkcie chronienia swojej rodziny.