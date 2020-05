Dr Paweł Kabata podjął wyzwanie #hot16challenge2. Mówił o sytuacji w służbie zdrowia i nawiązał do polityków

Sieć zalewają filmiki pod hasztagiem #hot16challenge2. Krótkie piosenki mają nawiązywać do walki z wirusem i zachęcać do brania udziału w zbiórce na służbę zdrowia. Rzuconą rękawice podniósł chirurg Paweł Kabata. W swojej "gorącej szesnastce" nawiązał do polityki.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Dr Paweł Kabata podjął wyzwanie #Hot16challenge2 (Getty Images)