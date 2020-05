Dzień Matki 2020. Prezent powinien być wyjątkowy i z klasą. Poznaj trzy proponowane warianty

Tegoroczny Dzień Matki jest wyjątkowy ze względu na obecną sytuację. Dla wielu osób może to być właśnie okazja do odwiedzin dawno niewidzianej mamy. Drobny gest w postaci upominku na pewno zapadnie w pamięć, a przy okazji przywoła pozytywne emocje. Na jaki prezent na Dzień Matki się zdecydujesz?

Dzień Matki 2020 – urocza bransoletka

Nie musisz wręczać w Dzień Matki prezentu, który będzie wyłącznie na pokaz. Zamiast tego postaw na drobną, ale niezwykle elegancką bransoletkę. Bardzo modne od kilku lat są warianty sznurkowe z drobnym wisiorkiem – możesz na nim wygrawerować inicjały albo miłe słowo. Taki prezent na Dzień Matki nie kosztuje zbyt wiele, za to przyniesie bardzo dużo wzruszeń. W końcu mama będzie mieć przy sobie sentymentalny symbol. Bransoletka może mieć wisiorek o ciekawym kształcie i kolorze – wybierz dokładnie to, co spodoba się mamie.