"Moje dwie ciąże prowadził tata. Lepszego specjalisty nie znajdę"

- Stwierdził, że jedziemy do jego taty, który jest ginekologiem, bo takie branie w ciemno leków jest bez sensu. Okazało się, że to była dobra decyzja. Teść od razu skierował mnie na badania i jako jedyny zauważył, że mam nadżerkę - opowiada Monika. - Była to bardziej decyzja mojego męża niż moja, ale od tamtej pory chodzę regularnie do teścia na kontrole.