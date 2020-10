Grzyb szatan. Jak go odróżnić od borowika i koźlarza? Zapoznaj się z najważniejszymi cechami

Warto pamiętać, że potoczne określenie "szatan" na gatunek grzyba dotyczy wyłącznie bardzo trującego i rzadko występującego w Polsce borowika szatańskiego . Goryczak żółciowy to zupełnie inny grzyb, ale powszechnie przyjęło się dla niego taką nazwę, co może wynikać z pewnej niewiedzy grzybiarzy. Jak w takim razie rozróżnić grzyba szatana od innych?

Grzyb szatan – jak wygląda goryczak żółciowy?

Grzyb szatan – czy jest trujący?

Grzyb szatan – czym się różni od borowika?

Jak już wiesz, goryczak żółciowy (grzyb szatan) jest łudząco podobny do borowika szlachetnego i koźlarza. Jeśli nie masz pewności co do gatunku i rodzaju grzyba, lepiej zostaw go w lesie albo weź swój zbiór do najbliższej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Pamiętaj, że grzyba szatana od borowika różni smak – goryczak jest niezwykle gorzki. Wystarczy, że dotkniesz czubkiem języka fragmentu grzyba i od razu przekonasz się, z czym masz do czynienia.