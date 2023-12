Hair-cycling – trend w pielęgnacji włosów robi furorę na TikToku

Jeszcze do niedawna wiele mówiło się na temat skin-cyclingu, czyli metodzie polegającej na stosowaniu trzech rodzajów składników aktywnych w kilkudniowym cyklu. Dzięki temu skóra dostaje porządny zastrzyk regeneracji i nawilżenia. Jednego dnia stosujemy produkty złuszczające, innego retinoidy. W ten sposób skóra przyzwyczaja się do nowych substancji i jest mniej narażona na podrażnienia. Jedna z amerykańskich influencerek Kelsey Griffin postanowiła zainspirować się tym trendem i stworzyć termin odnoszących się do włosów. Tak powstał "hair-cyckling" – sposób pielęgnacji włosów uwzględniający ich aktualne potrzeby.