Horoskop dzienny – 10 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Bliźnięta – horoskop dzienny, środa 10.05.2023

Słońce w koniunkcji z Uranem wpłynie negatywnie na osoby spod znaku Bliźniąt. Ogólnie zbyt często ulegają swoim kaprysom, a taki tranzyt planet tylko dodatkowo ich ośmieli. Wszystkie decyzje, jakie podejmują w środę, okażą się fatalne w skutkach, zwłaszcza jeśli będą dotyczyć spraw, które długo tkwiły w zawieszeniu – bo to najgorszy możliwy moment, aby w końcu pchnąć je do przodu. Każda ważna decyzja powinna zostać starannie przemyślana. Co nagle, to po diable!