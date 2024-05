Horoskop dzienny – 18 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Wenus to opiekuńcza planeta Byka, która zawsze silnie na niego działa. W koniunkcji z Uranem stworzy wyjątkowo sprzyjający układ , który przedstawiciele tego znaku powinni koniecznie wykorzystać na swoją korzyść. Staną się w sobotę nie tylko atrakcyjni, ale też przebojowi , co zdecydowanie im się spodoba. Nawiązane tego dnia znajomości mogą okazać się szczególnie namiętne.

Bliźnięta mogą liczyć na to, że jakaś istotna sprawa, która przez długi czas pozostawała w zawieszeniu, właśnie teraz znajdzie swój szczęśliwy finał . Nie muszą już dłużej się martwić, kosmos wykonał za nie część najpilniejszej pracy. Teraz muszą tylko nie zawieść pokładanych w nich oczekiwań. Nawet jeśli ta zapowiedź brzmi dla nich enigmatycznie, wkrótce odkryją jej głębszy sens .

Wenus w koniunkcji z Uranem wróży dobry dzień na romantyczne podboje , co z pewnością powinny wykorzystać samotne Raki marzące o wielkiej miłości. Jeśli w to wierzą i tego właśnie pragną, ich sen na pewno się ziści. Aktualny układ planet sprzyja miłości od pierwszego wejrzenia – a przynajmniej mocnym zauroczeniom. Nie warto jednak zbyt szybko podejmować wiążących decyzji.

U Lwa w sobotę spokojnie. Powinien skupić się głównie na sobie i swoich potrzebach. Będzie mieć na to sporo czasu, ponieważ nikt inny nie będzie mu zawracał głowy. Oczywiście, jeśli ma ochotę spotkać się ze znajomymi, to na pewno znajdzie chętnych. Powinien jednak zastanowić się, czy właśnie tak chce spędzić ten czas. Odrobina spokoju i refleksji z pewnością bardziej mu się przysłuży niż kolejna impreza.

Spokojna Panna pozostanie raczej niewrażliwa na panujący obecnie tranzyt , jednak nawet ona do pewnego stopnia odczuje jego wpływ. Wenus w koniunkcji z Uranem wyraźnie wzmocni jej atrakcyjność , dzięki czemu może otrzymać – mniej lub bardziej zaskakującą – ofertę od kogoś, kogo dobrze zna, jednak nie z romantycznej strony. Może warto dać się chociaż raz ponieść emocjom ?

Wenus w koniunkcji z Uranem sprawi, że Waga będzie tego dnia silnie skoncentrowana na budowaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi. W sobotę za cel może sobie postawić odświeżenie pewnej znajomości, która prawie odeszła w zapomnienie. Bardzo ważne jest również, aby poświęciła trochę czasu rodzinie , zwłaszcza jeśli od dawna nie odezwała się do bliskich krewnych. Mogą się teraz martwić jej losem.

Wenus w koniunkcji z Uranem może wpłynąć negatywnie na Skorpiona, który poczuje się przytłoczony nadmiarem obowiązków, jednocześnie dochodząc do wniosku, że ostatnio ma zdecydowanie zbyt mało rozrywek. Osoby urodzone w tym znaku zodiaku noszą w sobie głębokie pragnienie wolności, które powoli zacznie dochodzić do głosu. Może tym razem warto go wysłuchać i coś w życiu zmienić?