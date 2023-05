Iza z "Królowych życia" wypoczywa na Cyprze. Jest nie do poznania

Izabela Macudzińska zasłynęła dzięki udziałowi w programie "Królowe życia", gdzie prezentowała swoje wystawne życie. Kobieta na co dzień prowadzi własną firmę odzieżową. Ostatnio jednak znalazła czas na krótkie wakacje. To właśnie podczas nich zaprezentowała obserwatorom na Instagramie zupełnie nowy wygląd.

Izabela Macudzińska oraz jej mąż wybrali się na Cypr, gdzie spędzili chwile tylko we dwoje. Para chętnie relacjonowała na Instagramie swój pobyt. Małżeństwo za dnia korzystało z uroków rajskich plaż, a nocami odwiedzali popularne kluby oraz bary.

Nie jest tajemnicą, że "kobieta zmienną jest". Iza z "Królowych życia" udowodniła to już wielokrotnie. Teraz ponownie zaprezentowała się fanom w nowej fryzurze.

Celebrytka tym razem zaskoczyła długimi, blond włosami, które sięgały jej niemal do pasa. Wielbiciele gwiazdy mogą zastanawiać się, w jaki sposób osiągnęła tak spektakularny efekt niemal z dnia na dzień. W końcu Macudzińska do tej pory prezentowała się w średniej długości bobie.

Okazuje się, że Izabela ma na to swój sposób. Projektantka na wakacjach chętnie sięga po peruki. Jak sama przyznała w opisie pod jednym ze zdjęć, nie ma czasu na staranne układanie włosów na urlopie, dlatego ten sposób znacznie ułatwia jej życie.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!