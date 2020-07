Jak się pozbyć rybików z domu? Poznaj sprawdzone sposoby na walkę z owadami

Jak się pozbyć rybików z domu – dlaczego się pojawiają?

Jak się pozbyć rybików z domu – co jedzą owady?

Zanim dowiesz się, jak się pozbyć rybików z domu, warto wiedzieć, co potrafią one zjeść, aby wiedzieć, gdzie działać. Jak sama nazwa wskazuje, rybik cukrowy uwielbia skrobię oraz cukry złożone, choć w rzeczywistości jest w stanie zjeść praktycznie wszystko. Może także podjadać papier, tapetę, książki, zdjęcia, ubrania z lnu, bawełny oraz mąkę i ziarna. Co ciekawe, srebrzyk może przetrwać nawet rok bez jedzenia, dlatego musisz pamiętać, że samo ograniczenie dostępu do jedzenia nie sprosta pozbyciu się rybików z domu.