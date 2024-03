Jak wybrać mleko następne dla półrocznego niemowlęcia, aby było przez nie dobrze tolerowane?

Mleko mamy to cud natury – jest zawsze dostępne, ma idealną temperaturę i zaspokaja potrzeby żywieniowe dziecka na różnych etapach rozwoju. Właśnie z tego powodu eksperci z całego świata zachęcają kobiety do jak najdłuższego karmienia piersią. Laktacja nie zawsze jednak przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a czasem z przyczyn niezależnych od mamy kontynuowanie karmienia piersią w drugim półroczu życia niemowlęcia nie jest możliwe. Po jakie mleko następne wtedy sięgnąć, aby było dobrze tolerowane przez maluszka? Podpowiadamy.

Mleko mamy na 1. miejscu

Po przyjściu niemowlęcia na świat jego organizm wciąż się rozwija i jest przy tym bardzo delikatny. To dlatego niemowlę potrzebuje odpowiedniego, dopasowanego do jego szczególnych potrzeb sposobu żywienia, który będzie wspierał funkcjonowanie całego organizmu, w tym układu pokarmowego. Ponieważ w pierwszych latach życia brzuszek malucha nadal dojrzewa i stopniowo doskonali swoje funkcje, najlepszym i w pełni dopasowanym do wymagań maluszka pokarmem, wspierającym jego prawidłowy rozwój, jest mleko mamy.

Dlaczego warto karmić piersią?

Nie ma takiego pokarmu, który dorównałby mleku mamy i miał jego właściwości. Jego skład dostosowuje się do potrzeb dziecka, zawiera składniki odżywcze, w tym witaminy i składniki mineralne potrzebne do prawidłowego rozwoju, a także inne składniki biologicznie czynne. Ponadto mleko z piersi dostosowuje się do niedojrzałego układu pokarmowego dziecka – to pokarm łatwo przyswajalny i lekkostrawny[1]. Bez wątpienia mleko mamy to najlepsze, co mama może dać dziecku, dlatego wskazane jest jak najdłuższe karmienie piersią.

Złoty standard żywienia niemowlęcia Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przez 6 pierwszych miesięcy życia niemowlęta powinny być karmione wyłącznie mlekiem mamy[2], a kontynuacja karmienia piersią – przy równoczesnym rozszerzaniu diety o produkty uzupełniające – jest rekomendowana do 2. roku życia dziecka lub dłużej. Chociaż większość kobiet pragnie karmić piersią jak najdłużej, czasem zdarza się, że kontynuowanie podawania mleka z piersi w drugim półroczu życia dziecka nie jest możliwe. Wybór mleka następnego, które sprosta potrzebom żywieniowym półrocznego niemowlęcia, to wtedy priorytet.

Jakie mleko następne wybrać?

Choć zawartość określonych przepisami prawa składników obowiązkowych różnych mlek modyfikowanych jest podobna, ich tolerancja przez poszczególne dzieci w określonym wieku może się różnić i zmieniać. Zdarza się, że trzeba wypróbować różne rodzaje mleka następnego, zanim uda się dobrać to najbardziej odpowiednie dla maluszka. Nie panikuj i nie podejmuj pochopnej decyzji o zmianie rodzaju mleka jedynie pod wpływem jednorazowego niepokoju lub niewielkich dolegliwości dziecka. Wiele typowych zaburzeń czynnościowych ze strony przewodu pokarmowego, tj. ulewanie pokarmu, kolka czy zbyt szybki/zbyt wolny rytm wypróżnień, to dość częste objawy fizjologiczne wynikające z niedojrzałego jeszcze układu pokarmowego. Jeśli reakcje niepożądane nie są zbyt burzliwe, warto dać szansę maluchowi na przyzwyczajenie się do proponowanego mu pokarmu. W przypadku wątpliwości zawsze jednak należy zasięgnąć porady lekarza pediatry, który dopasuje sposób postępowania do Waszej sytuacji.

Wybór w trosce o delikatny brzuszek dziecka

Z myślą o wsparciu w zapewnieniu odpowiednich składników odżywczych, w tym witamin i składników mineralnych w diecie niemowlęcia, które nie jest karmione piersią, marka Bebiko 2 – zainspirowana naturalną mocą i tolerancją mleka mamy – stworzyła Bebiko 2 NUTRIflor Expert, mleko następne bardzo dobrze tolerowane od pierwszej butelki przez 93% dzieci[3]. To kompletna kompozycja składników odżywczych[4], wzbogacona o delikatny błonnik NUTRIflor i wspierająca prawidłowy rozwój.

Produkt zawiera m.in.:

wapń i witaminę D , niezbędne do prawidłowego rozwoju kości i zębów;

, niezbędne do prawidłowego rozwoju kości i zębów; witaminy A, C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego;

dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego; żelazo i jod , wspierające prawidłowy rozwój poznawczy;

, wspierające prawidłowy rozwój poznawczy; kwas ALA (omega 3) , niezbędny do prawidłowego rozwoju mózgu i tkanki nerwowej;

, niezbędny do prawidłowego rozwoju mózgu i tkanki nerwowej; DHA (omega 3) , który wspiera prawidłowy rozwój wzroku[5] i mózgu;

, który wspiera prawidłowy rozwój wzroku[5] i mózgu; specjalny błonnik NUTRIflor (GOS/FOS).

Bebiko 2 NUTRIflor Expert posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka nr 20/DJW/2021. Sięgając po nie, rodzice mogą wspierać harmonijny rozwój maluszka.

Droga Mamo, jeśli zastanawiasz się nad wyborem mleka następnego dla Twojego dziecka lub poszukujesz więcej informacji o wspieraniu prawidłowego rozwoju maluszka, odwiedź www.BebiKlub.pl. Tam czekają również na Ciebie eksperci, którzy odpowiedzą na Twoje pytania.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera wszystkie składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

