Jak wyczyścić szczotkę do włosów? Wykorzystaj sprawdzone domowe metody dla lepszej pielęgnacji

Codzienne korzystanie ze szczotki do włosów powoduje szybkie nagromadzenie zanieczyszczeń na jej powierzchni. Czy wiesz jak skutecznie ją wyczyścić? Zapominając o regularnym zachowaniu podstawowej higieny przyrządów, niestety można doprowadzić do narażenia skalpu na bakterie, a przy tym włosy nie będą prezentować się najlepiej. Jak wyczyścić szczotkę do włosów? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Pytanie o to, jak wyczyścić szczotkę jest bardzo ważne, aby w pełni zachować higienę każdego dnia. Jeśli chcesz mieć zawsze piękne i błyszczące włosy, nie zapominaj o zwróceniu większej uwagi na swoją szczotkę. W końcu to narzędzie, którym codziennie przeczesujesz pasma, a także pomagasz sobie w stylizacji.

Jak wyczyścić szczotkę do włosów – od czego zacząć?

Codziennie używana szczotka do włosów jest olbrzymim siedliskiem bakterii, ponieważ na jej powierzchni osadzają się zarówno włosy, jak i kurz, pozostałości kosmetyków, łój i naskórek. Brak czyszczenia szczotki może w krótkim czasie doprowadzić do alergii, grzybicy, zapalenia skóry oraz łupieżu. Przy tym także włosy cierpią, bo wyglądają na przetłuszczone i nieświeże. Chcąc wyczyścić szczotkę do włosów, przede wszystkim zacznij od usunięcia zalegających na niej kosmyków. Najlepiej ją zwilż, po czym sięgnij po grzebień albo wykałaczkę. Co dalej?

Jak wyczyścić szczotkę do włosów - przyrząd z plastiku

Jeśli posiadasz szczotkę do włosów wykonaną z plastiku, jej wyczyszczenie naprawdę jest banalnie proste. Najważniejsze kroki:

do szklanki ciepłej wody dodaj łyżeczkę szamponu i łyżeczkę sody oczyszczonej;

następnie zamocz w roztworze szczoteczkę do zębów;

pocieraj nią powierzchnię szczotki do włosów;

na koniec dobrze opłucz pod strumieniem bieżącej wody;

wysusz szczotkę ciepłym powiewem suszarki.

Jak wyczyścić szczotkę do włosów – naturalne włosie

Chcąc wyczyścić szczotkę do włosów z naturalnego włosia, najpierw pozbądź się osadzonych na niej kosmyków, po czym przejdź do dalszych kroków. Co robić dalej?

palcami myj włosie szczotki za pomocą szamponu, ale nie zamocz drewnianego trzonka;

wypłucz szczotkę pod strumieniem wody i otrzep ją;

włosie wysusz suszarką, a drewniane elementy wytrzyj ręcznikiem papierowym;

na koniec w trzonek wetrzyj oliwę z oliwek dla zabezpieczenia drewna.

Jak wyczyścić szczotkę do włosów – metoda z pianką do golenia

W tym przypadku czyszczenie szczotki do włosów pianką do golenia odbywa się praktycznie bez większego zaangażowania z twojej strony. Gdy pozbędziesz się z niej kurzu i resztek, przystąp do działania:

na zwilżoną szczotkę nałóż wstrząśniętą piankę, którą rozsmarujesz po igłach;

odstaw szczotkę na kwadrans;

po tym czasie spłucz szczotkę pod wodą;

następnie nałóż odrobinę ulubionej odżywki;

po kolejnych 20 minutach opłucz szczotkę pod bieżącą wodą;

pozostaw do wyschnięcia.

Jak wyczyścić szczotkę do włosów – potrzebna dezynfekcja

Oczywiście wyczyszczenie szczotki do włosów to ważny element pielęgnacji, ale nie wolno zapominać o regularnej dezynfekcji. Wystarczy, że do wody dodasz wodę utlenioną albo ocet i zanurzysz w roztworze szczotkę do włosów. Następnie ją opłuczesz i pozostawisz do wyschnięcia. Dla szczotki z naturalnego włosia znacznie lepszym sposobem będzie użycie olejku herbacianego, którym wystarczy spryskać powierzchnię.

