Jej mama jest pielęgniarką we Włoszech. "Bagatelizowanie podstaw bezpieczeństwa to u nich norma"

"Do tej pory to miasto kojarzyło mi się z lotniskiem i tym, że w końcu zobaczę się z mamą. Widok ciężarówek ze zmarłymi zmienia ten obraz w mojej głowie dosyć drastycznie" – napisała w mediach społecznościowych Aleksandra Kasprzyk Dąbrowska, która na Instagramie prowadzi profil o nazwie mishon_official.

"Od początku obecności wirusa we Włoszech przekonywałam mamę, że nie ma co się stresować. Trzeba zachować środki ostrożności i wszystko będzie dobrze. Namawiałam ją też, żeby przyleciała do nas na jakiś czas" – kontynuowała swój wpis Aleksandra.

"Obserwując rozwój wypadków we Włoszech jestem przekonana, że to u nich norma. Bagatelizowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa zaprowadziło ten kraj na smutne, pierwsze miejsce pod względem umieralności na koronawirusa" - podsumowała autorka wpisu.

Koronawirus we Włoszech

Do tej pory we Włoszech z powodu zakażenia koronawirusem zmarło 4825 osób, to więcej niż w Chinach. W Lombardii sytuacja jest najtrudniejsza. "Według najnowszych badań ponad 99 proc. ofiar koronawirusa we Włoszech zmagało się z innymi chorobami" - podaje Bloomberg .