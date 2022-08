Kajra zaprezentowała się w błyszczącej mini sukience. Trudno oderwać wzrok

Kajra bez makijażu

Choć Kajra uwielbia błyszczące kreacje i mocne makijaże, dzięki którym wygląda jak gwiazda Hollywood, to na co dzień stawia jednak na naturalność. Wkłada wygodne ubrania i daje swojej cerze odpocząć. Zdjęcia bez makijażu również udostępnia na Instagramie, ponieważ nie ma żadnego problemu, by pokazać się fanom w wersji sauté.