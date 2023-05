Karmienie piersią po cesarskim cięciu. Poznaj fakty i mity!

FAKT: szybki kontakt z dzieckiem po cesarskim cięciu pozytywnie wpływa na laktację

To prawda. Na laktację korzystnie wpływa możliwie najszybszy kontakt mamy i dziecka, który wpływa na poziom hormonów u mamy, a tym samym stymuluje produkcję mleka. Przy znieczuleniu zewnątrzoponowym możliwy on jest już na sali porodowej, a przy znieczuleniu ogólnym – do pół godziny po obudzeniu mamy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby po cesarskim cięciu przeprowadzonym zarówno w znieczuleniu podpajęczynówkowym, jak i ogólnym zastosować kontakt "skóra do skóry" tak szybko, jak tylko będzie to możliwe[6]. Jak może wyglądać kontakt "skóra do skóry" jeszcze w trakcie zabiegu? Wystarczy, że noworodek zostanie przytulony do policzka mamy. Czasami udaje się położyć go na kobiecie, a nawet przystawić do piersi.