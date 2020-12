WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Karp co smakuje, że aż zaskakuje Kuchnie świata przenikają do naszych domowych kuchni. Dostępność produktów i przepisów pozwala nam przygotować nawet najbardziej egzotyczne potrawy. Coraz trudniej nas kulinarnie zaskoczyć, no chyba że na stole pojawi się… karp! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Obraz karpia na wigilijnym stole nikogo nie dziwi, ale codzienne wariacje na temat tej niepozornej ryby, inspirowane smakami z całego świata, zaskoczą niejednego niedowiarka. Gotowi na kulinarny eksperyment? #karpiujemy! Podano do stołu Karp na polskich stołach gości od wieków – pierwsze stawy rybne zakładano już w XII wieku. Współcześnie znamy go w jego tradycyjnej, świątecznej formie, czyli smażonych dzwonkach. Okazuje się, wiele tracimy nie jedząc karpia także na co dzień – ta słodkowodna ryba z lokalnej hodowli to nie tylko gwarancja wysokiej jakości i świeżości, ale również (a może przede wszystkim) smaku. Karp doskonale odnajduje się w kuchniach całego świata! Wystarczy spojrzeć na wariację na temat fish&chips, czyli karpia w cieście piwnym z fasolką, domowymi frytkami i sosem tatarskim. To inspirowane kuchnią brytyjską danie na pewno przypadnie do gustu całej rodzinie. Sportowcy i osoby dbające o zdrową dietę powinny uważniej przyjrzeć się mini podpłomykom z karpiem i salsą z jesiennych pomidorów. To pomysł na lekką i pożywną przekąskę, idealną w porze lunchu, kolacji czy podczas spotkania ze znajomymi. Jeszcze więcej meksykańskiego charakteru dodają tej potrawie świeże zioła i słodka kukurydza. Osoby zaintrygowane smakiem karpia w daniach z całego świata powinny wejść na stronę https://www.karpiujemy.pl/, gdzie znajdują się kolejne propozycje potraw od szefowej kuchni Adrianny Marczewskiej, znanej m.in. z programu Top Chef Polska. Naturalne zaskoczenie Zaskakujący smak karpia to nie tylko zasługa świeżych warzyw i ziół czy szczypty dobrze dobranych przypraw. Wiele zależy od metod hodowlanych. Zrównoważona, ekologiczna hodowla z poszanowaniem dobrostanu zwierząt wpływa na jakość oferowanej ryby. Mięso karpia jest bogate w aminokwasy, witaminy i składniki mineralne, zawiera dobrze przyswajalne białko i tłuszcze o prozdrowotnym działaniu, w tym kwasy tłuszczowe omega 3 i 6. Szybko i prosto Wiele osób jest również zaskoczonych, jak proste jest przygotowanie karpia. Nawet usunięcie ości nie jest straszne, gdy zna się prosty trik kulinarny. Przed filetowaniem karpia należy dobrze naostrzyć nóż. W kolejnym kroku filet trzeba ponacinać w pionowe paski co 2-3 milimetry, uważając, by nie uszkodzić skóry ryby. Podczas smażenia tak rozdrobione ości po prostu wytapiają się i… gotowe! Główny bohater kampanii #karpiujemy wciąż zaskakuje i wpływa na fali popularności do wielu polskich kuchni. Swoim smakiem udowadnia, że doskonale czuje się w kuchni rodzimej, jak i inspiracjach z całego świata. Ta lokalna i niepozorna ryba może zaoferować o wiele więcej niż jedno świąteczne danie i gościć na talerzach częściej niż raz do roku. Naturalnie zdrowy i smaczny karp jeszcze nie raz nas zaskoczy.