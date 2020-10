Katarzyna Cichopek relaksuje się jak typowa jesieniara. Przy okazji chwali się imponującym balkonem

Katarzyna Cichopek dzień przed swoimi 38. urodzinami postanowiła zrelaksować się w zaciszu własnego domu, a raczej tarasu. Aktorka ochoczo pozowała do zdjęć z kieliszkiem w ręku w iście jesiennej scenerii, otoczona roślinami. Nie bez przyczyny już w ubiegłym roku Cichopek nazywana była przez wielu "jesieniarą".

Kasia Cichopek należy do grona czołowych jesieniar-celebrytek. Gdy tylko ustąpią ostatnie dni lata, aktorka przywdziewa wygodne dresy, ciepłe swetry, otula się szalami i korzysta z uroków złotej jesieni. Tak jak i tym razem, kiedy to zasiadła na swoim rattanowym tronie, by relaksować się przed swoimi urodzinami. Takiego balkonu można jej pozazdrościć.

Katarzyna Cichopek chwali się pięknym balkonem

Ostatnio swoim imponujących rozmiarów tarasem chwaliła się Julia Wieniawa. Młoda gwiazdka poprosiła o pomoc w jego urządzeniu Marcina Tyszkę, fotografa, który może się pochwalić jednym z najbardziej zielonych tarasów w Warszawie. Kasia Cichopek poszła w nieco innym kierunku. Choć ona również przywiązuje wagę do detali, zamiast egzotycznych roślin i klimatu rodem z rajskich wysp wybrała styl rustykalny.

U Cichopek dominują rattan, drewno i ciepłe brązy, kolory i materiały od razu kojarzące się z jesienią, nadające wnętrzu przytulności. Jednak to dopiero doniczki z kwiatami ożywiają taras i sprawiają, że aż chce się na nim spędzać jesienne wieczory z gorącą herbatą i książką w ręce. Na balkonie aktorki nie ma tylko jednego typu roślin, jednak kilka dni temu przyznała, że jesienią pierwsze skrzypce grają u niej wrzosy. Widać to również na najnowszym zdjęciu. Nie ma się co dziwić, w końcu wrzos to kwintesencja jesieni.

Jak pielęgnować wrzosy?

By jak najlepiej się prezentowały, wrzosy powinny być hodowane w kwaśnej ziemi. W sklepach ogrodniczych czy supermarketach budowlanych z łatwością znajdziemy ziemię specjalnie przystosowaną do hodowania tych kwiatów. Sama ziemia to jednak za mało. By cieszyć się urokiem wrzosów, warto dodać do doniczki kory sosnowej, która ogranicza wysychanie ziemi. Należy pamiętać również, ze wrzosy trzeba regularnie podlewać.

Balkon Kasi Cichopek – inspiracja

Patrząc na zdjęcia Kasi Cichopek, trudno nie rozkochać się w jesiennym wystroju wnętrz. Na szczęście nie trzeba wydawać fortuny, by odświeżyć swój balkon po lecie. Wystarczy na krzesła czy fotele zarzucić polarowe kocyki (dostępne w IKEA już za 8 zł!), do starych, odmalowanych bejcą skrzynek włożyć wrzosy (te można kupić nawet w dyskontach) i ustawić na parapecie kilka latarenek lub świeczek. Jako świeczniki możemy wykorzystać stare szklanki czy podstawki. Zawsze można się również zainspirować Dorotą Szelągowską, a nowe meble wziąć ze... śmietnika.

