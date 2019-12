WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 kate middletonmary berry oprac. Karolina Błaszkiewicz wczoraj (09:39) Kate Middleton nie mogła powstrzymać śmiechu. Słynna kucharka zadała jej dwuznaczne pytanie Księżna Cambridge wystąpiła w programie Mary Berry, odznaczonej Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi w dziedzinie sztuki kulinarnej. Widzowie byli zachwyceni – zwłaszcza że Berry spytała Kate, czy "chce sobie trysnąć" lukrem na babeczkę. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kate Middleton jest ulubienicą Brytyjczyków (Getty Images) Książę William i Kate Middleton wyszli do ludu, pichcąc świąteczne potrawy na imprezę charytatywną. I to nie z byle kim, ale z prawdziwą kulinarną legendą, Mary Berry. 84-latka od ponad czterech dekad jest ulubienicą Brytyjczyków, których uczy gotować. Wśród jej fanów jest również księżna Cambridge. Podczas przygotowywania słodkości, Mary nieco ją zawstydziła. Kate Middleton i Mary Berry Kiedy panie schylały się nad babeczkami, kucharka, trzymając w dłoni tubę z lukrem, wypaliła w stronę Middleton: "Może chciałabyś sobie na nią trysnąć?". Kate zaczęła chichotać, aż wreszcie odpowiedziała: "Pokażesz mi, jak to się robi?". Dla widzów to była bezcenna chwila. Twittera zalały setki komentarze dotyczących pytania Mary. "Czy ona naprawdę zapytała o to Catherine?", "Berry pytająca Kate o tryskanie na ciastko – bezcenne!", "Ona będzie świetną królową!" – piszą uradowani poddani brytyjskiej rodziny królewskiej. Dostrzegli też, że Middleton zachowywała się uroczo w stosunku do Berry i już widzą obie panie we wspólnym kulinarnym show. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz także: Hanna i przyjaciele. W kuchni Lis Grażyna Wolszczak 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne