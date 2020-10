Kinga Duda przejdzie obojętnie? Poprosili ją o wsparcie

22 października Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, czy aborcja ze względu na ciężkie uszkodzenie płodu jest zgodna z Konstytucją. Za każdym razem, kiedy temat zaostrzenia praw aborcyjnych wraca na świecznik, Polki podnoszą głos i protestują. Tym razem nie jest inaczej. Chociaż sytuacja pandemiczna zmusiła nas do pozostawania w domach, to aktywistki znalazły sposób, by pokazać swój sprzeciw.